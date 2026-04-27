В парке Актау загорелась прокатная детская машинка

Lada.kz
Фото: Lada.kz

В Актау в парке «Акбота» произошло возгорание электрической детской прокатной машинки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, инцидент произошёл на территории парка, после чего на место оперативно прибыли экстренные службы.

Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки с использованием одного пожарного ствола типа «Б». По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания и обстоятельства произошедшего.

Самое читаемое

