В парке Актау загорелась прокатная детская машинка

В Актау в парке «Акбота» произошло возгорание электрической детской прокатной машинки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, инцидент произошёл на территории парка, после чего на место оперативно прибыли экстренные службы.

Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки с использованием одного пожарного ствола типа «Б». По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания и обстоятельства произошедшего.