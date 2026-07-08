В партии «Әділет» обсудили будущее цифрового государства
Эксперты, представители госорганов и бизнеса обсудили развитие ИИ, цифровых госуслуг и поддержку казахстанских IT-компаний.
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В партии «Әділет» состоялась экспертная сессия «Цифровое государство. Эффективные институты», посвященная развитию цифровой экономики, искусственного интеллекта и государственных цифровых сервисов, передает BAQ.KZ.
В обсуждении приняли участие представители государственных органов, IT-компаний, банковского сектора и экспертного сообщества.
Глава «Казахтелекома» и член Политического совета партии Багдат Мусин отметил, что государство остается одним из крупнейших заказчиков IT-решений, поэтому сотрудничество с отечественными компаниями должно строиться на прозрачных и понятных правилах.
Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин рассказал о работе по развитию законодательства в сфере цифровизации, созданию инфраструктуры для искусственного интеллекта и подготовке специалистов для новой экономики.
Представители бизнеса предложили активнее привлекать частные компании к разработке государственных цифровых сервисов, развивать механизмы государственно-частного партнерства, поддерживать отечественные IT-компании и рынок венчурного финансирования.
По итогам встречи участники представили предложения по развитию цифрового государства, внедрению искусственного интеллекта, совершенствованию законодательства и подготовке кадров для цифровой экономики.
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