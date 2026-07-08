В партии «Әділет» обсудили будущее цифрового государства

В партии «Әділет» состоялась экспертная сессия «Цифровое государство. Эффективные институты», посвященная развитию цифровой экономики, искусственного интеллекта и государственных цифровых сервисов, передает BAQ.KZ.

В обсуждении приняли участие представители государственных органов, IT-компаний, банковского сектора и экспертного сообщества.

Глава «Казахтелекома» и член Политического совета партии Багдат Мусин отметил, что государство остается одним из крупнейших заказчиков IT-решений, поэтому сотрудничество с отечественными компаниями должно строиться на прозрачных и понятных правилах.

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин рассказал о работе по развитию законодательства в сфере цифровизации, созданию инфраструктуры для искусственного интеллекта и подготовке специалистов для новой экономики.

Представители бизнеса предложили активнее привлекать частные компании к разработке государственных цифровых сервисов, развивать механизмы государственно-частного партнерства, поддерживать отечественные IT-компании и рынок венчурного финансирования.

По итогам встречи участники представили предложения по развитию цифрового государства, внедрению искусственного интеллекта, совершенствованию законодательства и подготовке кадров для цифровой экономики.