В партии «Әділет» представили меры по развитию инклюзивной среды для людей с инвалидностью

Социальная поддержка должна предоставляться прежде всего гражданам, которые действительно в ней нуждаются. Об этом на III внеочередном съезде партии «Әділет» заявила член Бюро Политического совета партии Динара Закиева, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, Казахстан как социальное государство ежегодно направляет значительную часть республиканского бюджета на социальную сферу. В связи с этим партия считает необходимым и дальше совершенствовать систему социальной поддержки, повышая ее адресность и эффективность.

«Социальная помощь должна быть ориентирована прежде всего на тех, кто действительно нуждается в поддержке. Она должна строиться на принципах адресности и оценки нуждаемости, а для обеспечения прозрачности и справедливости необходимо шире использовать цифровые платформы», – отметила Закиева.

Она подчеркнула, что главная задача социальной политики заключается не только в предоставлении пособий, но и в создании условий, при которых граждане смогут реализовать свой потенциал, получить стабильную занятость и обеспечить устойчивый доход.

Отдельное внимание, по словам спикера, партия уделяет поддержке семей с детьми, развитию инклюзивной среды, совершенствованию системы помощи людям с инвалидностью и созданию условий для активного долголетия представителей старшего поколения.

Для повышения эффективности социальной политики партия также предлагает активнее внедрять цифровые решения, в том числе при оказании государственных услуг и реализации мер социальной поддержки.

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