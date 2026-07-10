В партии «Әділет» рассказали о развитии цифровой платформы Adilet365
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Партия «Әділет» продолжает развивать цифровые сервисы взаимодействия с гражданами. Об этом на III внеочередном съезде рассказал член Бюро Политического совета партии «Әділет» Рауан Кенжеханулы, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, партия развивает цифровые инструменты для обратной связи с гражданами. Через QR-сервисы можно подать заявление о вступлении в партию, направить предложения, обращения и инициативы.
Как отметил Рауан Кенжеханулы, на сегодняшний день через цифровые сервисы поступило 765 тысяч обращений и заявок. Все они регистрируются, анализируются и учитываются в дальнейшей работе партии.
Кроме того, работу III внеочередного съезда сопровождает цифровой помощник на базе искусственного интеллекта Adilet365. По словам спикера, система фиксирует поступающие идеи, предложения и мнения участников, систематизирует их и помогает в дальнейшей обработке материалов съезда.
Рауан Кенжеханулы подчеркнул, что развитие цифровых сервисов остается одним из направлений работы партии по совершенствованию взаимодействия с гражданами.
Ранее мы писали, что партия «Әділет» утвердила размер членских взносов. Согласно принятому решению, для работающих членов партии трудоспособного возраста ежемесячный членский взнос составит 0,1 месячного расчетного показателя (МРП), установленного законом о республиканском бюджете. При этом предусмотрена возможность добровольно уплачивать взнос в большем размере.
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