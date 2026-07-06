В партии "Ауыл" перечислили на чем строят свою предвыборную программу

Предвыборная программа партии "Ауыл" будет состоять из четырех ключевых аспектов, охватывающих итоги работы фракции партии в Мажилисе Парламента РК, а так же семи направлении развития регионов. В том числе, вопросов продовольственной безопасности, инфраструктуры и социальной политики и экологии. Об ее основных пунктах рассказал первый заместитель Председателя партии Серик Егизбаев.

"Благополучие страны начинается не в официальных кабинетах, оно начинается в регионах. Поэтому наш ключевой предвыборный принцип: "Сильные регионы – сильный центр!", - отметил Серик Егизбаев.

В свою очередь председатель партии "Ауыл" Кайрат Айтуганов подчеркнул, что предвыборная программа определит стратегические приоритеты и станет основой работы в предстоящий политический период. Это, по его словам, не просто набор предложений, а четкая система целей и обязательств перед обществом, направленных на развитие регионов, поддержку аграрного сектора, повышение качества жизни людей и укрепление благополучия каждой семьи.

"Успех предстоящей электоральной кампании также будет зависеть от каждого сторонника партии "Ауыл", которого убедит наша программа, который увидит в ней реальные решения и поможет донести их до других. Люди будут оценивать нас не по лозунгам, а по нашим делам, нашей открытости и готовности решать конкретные проблемы", - рассказал Кайрат Айтуганов.

По мнению председателя партии сегодняшний Съезд – это возможность подвести итоги большой работы, которую партия провела за последние годы, и определить задачи на предстоящий период.