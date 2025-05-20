В Павлодаре 13 апреля 2025 года с пятого этажа жилого дома выпал двухлетний ребёнок, передает BAQ.KZ. К счастью, малыш выжил и в настоящее время чувствует себя хорошо. Однако инцидент стал поводом для административного разбирательства в отношении его отца - гражданина Е., которого обвинили в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Как установил Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области, в момент происшествия отец находился на работе, а мать - в больнице. Детей он временно передал бабушке, в чьей квартире как раз должны были установить решётки на окна. Пока бабушка находилась в ванной комнате с младшим ребёнком, старший - двухлетний мальчик - самостоятельно открыл окно и выпал.

Е. пояснил, что в своей квартире он заранее установил решётки и в целом принимает все меры для обеспечения безопасности троих своих детей. После случившегося он находился с сыном в больнице, где мальчику была оказана медицинская помощь.

Суд, исследовав материалы дела, пришёл к выводу, что в действиях отца отсутствует состав административного правонарушения. Установлено, что дети находились под присмотром взрослого, меры безопасности были приняты, и трагедия произошла не по вине родителей. В итоге производство по делу было прекращено.

Постановление пока не вступило в законную силу.