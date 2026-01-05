В Павлодаре экс-начальник колонии осужден за разглашение служебной информации
Начальник колонии в Павлодаре осужден за служебные преступления.
В Павлодаре вынесен приговор в отношении бывшего начальника исправительного учреждения № 45, признанного виновным в превышении должностных полномочий и разглашении сведений, составляющих государственные секреты, передает BAQ.KZ.
Судом установлено, что экс-руководитель колонии за определенное вознаграждение предоставлял отдельным осужденным привилегированные условия отбывания наказания. Кроме того, в ходе судебного разбирательства было доказано, что при исполнении служебных обязанностей он допустил разглашение служебной информации.
Как сообщили в надзорном органе, выявление и доказывание данных фактов стало возможным благодаря активной и наступательной позиции прокурора, поддерживавшего государственное обвинение по делу.
По совокупности преступлений суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, а также с лишением специального звания подполковника.
Приговор суда на данный момент не вступил в законную силу.
