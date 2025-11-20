Житель южного региона, переехавший в сентябре 2024 года с семьёй в Павлодар и устроившийся хирургом в одно из городских медучреждений, столкнулся с неожиданными трудностями при попытке оформить льготы переселенца, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Мужчина обратился в Карьерный центр, чтобы быть включённым в региональную квоту, дающую право на материальную помощь согласно Социальному кодексу. Однако в перечень необходимых документов сотрудники центра внесли требование о наличии павлодарской регистрации, что уже тогда вызвало вопросы у заявителя.

В декабре 2024 года Карьерный центр отказал переселенцу в приёме документов, сославшись на то, что распределение квот на текущий год завершено. Уже имея регистрацию в Павлодаре, мужчина повторно обратился в центр в январе, феврале и марте 2025 года, но снова получил отказ. Ему объяснили, что с нового года подача заявлений переведена в электронный формат через миграционный веб-портал. Попытка подать документы онлайн также не увенчалась успехом — система не принимала заявление от человека, который уже прописан в Павлодарской области.

После череды отказов переселенец был вынужден обратиться в суд. В ходе разбирательства установлено, что сотрудники Карьерного центра неверно истолковали нормы Правил, регулирующих выплаты переселенцам, а требование о наличии местной регистрации по месту жительства не предусмотрено законодательством. Более того, полученная заявителем прописка в Павлодаре фактически стала препятствием для реализации его прав на государственную поддержку.

Суд пришёл к выводу, что требование документов, не предусмотренных законом, а также технические ограничения веб-портала не могут служить основанием для отказа в льготах. Суд также учёл, что переселенец выбрал Павлодарскую область для постоянного проживания и работает хирургом, выполняя социально значимую работу в сфере охраны здоровья граждан.

По итогам рассмотрения дела суд обязал административный орган включить заявителя в региональную квоту приёма переселенцев с октября 2024 года и признал его право на получение материальной помощи за тот же период. В адрес уполномоченного органа направлено частное определение с требованием принять меры в отношении должностных лиц, допустивших нарушение. Руководитель Карьерного центра уже привлечён к дисциплинарной ответственности. Решение суда вступило в законную силу.