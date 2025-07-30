В Павлодаре полицейские пресекли попытку незаконной продажи человеческого органа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным департамента полиции Павлодарской области, в середине июля в город прибыла гражданка одного из соседних государств. Женщина собиралась продать свою почку. После обсуждения условий сделки она согласилась на продажу.

"Сотрудниками УБОП была проведена оперативная комбинация, в ходе которой "продавец" была задержана с поличным при получении задатка. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконное изъятие органов и тканей человека. Подозреваемая арестована, проводится комплекс следственных действий", — сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

Он напомнил, что по закону в Казахстане запрещены незаконная трансплантация, а также купля-продажа органов и тканей. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность.