Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Павлодара признал ТОО "Специализированный испытательный центр автотехнических средств "Тулпар" виновным в нарушении законодательства Республики Казахстан в области аккредитации и технического регулирования, передает BAQ.KZ.

Дело вызвало резонанс, поскольку затрагивает вопросы безопасности транспортных средств и соблюдения обязательных требований Технического регламента Таможенного союза.

В ходе внеплановой проверки установлено, что организация оформила свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств на автобетоносмесители марки HOWO и самосвал марки SHIFENG без проведения обязательных испытаний. Осмотр выявил отсутствие систем снижения токсичности, включая систему контроля подачи жидкости AdBlue, насос и форсунку подачи AdBlue, что нарушает требования ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".

Суд квалифицировал действия ТОО по подпункту 1) части 1 статьи 415-1 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 503 958 тенге. Кроме того, постановлением суда приостановлено действие аттестата аккредитации № KZ.T.14.E0819 в части лицензируемого вида деятельности — испытания продукции автотранспортных средств категорий N2 и N3 — сроком на шесть месяцев.

В результате судебного решения ТОО "Тулпар" не вправе осуществлять испытания автотранспортных средств категорий N2 и N3 в течение полугода, что фактически приостанавливает часть деятельности компании и подчеркивает строгий контроль государства за соблюдением требований безопасности на транспортном рынке.