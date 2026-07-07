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  • В Павлодаре машина скорой помощи сбила женщину на пешеходном переходе

В Павлодаре машина скорой помощи сбила женщину на пешеходном переходе

Реанимобиль ехал на экстренный вызов с включенными сиреной и проблесковыми маячками.

Сегодня 2026, 18:27
АВТОР
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Сегодня 2026, 18:27
Сегодня 2026, 18:27
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В Павлодаре автомобиль скорой медицинской помощи сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, передает BAQ.KZ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Академика Сатпаева. В результате наезда женщина получила травмы и была доставлена в Павлодарскую городскую больницу № 1.

По факту аварии полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В областной станции скорой медицинской помощи сообщили, что реанимобиль в момент ДТП следовал на экстренный вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной.

После происшествия медики сразу оказали пострадавшей первую помощь и самостоятельно доставили ее в больницу. Вызов, на который направлялась бригада, был передан другой машине скорой помощи.

Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях.

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