В Павлодаре машина скорой помощи сбила женщину на пешеходном переходе

В Павлодаре автомобиль скорой медицинской помощи сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, передает BAQ.KZ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Академика Сатпаева. В результате наезда женщина получила травмы и была доставлена в Павлодарскую городскую больницу № 1.

По факту аварии полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В областной станции скорой медицинской помощи сообщили, что реанимобиль в момент ДТП следовал на экстренный вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной.

После происшествия медики сразу оказали пострадавшей первую помощь и самостоятельно доставили ее в больницу. Вызов, на который направлялась бригада, был передан другой машине скорой помощи.

Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях.