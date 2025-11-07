В Павлодаре обрушилось строящееся здание школы, есть пострадавшие
На месте происшествия работают спасатели.
В Павлодаре на стройплощадке школы, возводимой по улице Казправды, произошло обрушение плиты перекрытия. Под завалами может находиться мужчина, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Irbistv.
Инцидент случился около 17:00, сообщение об этом поступило в службу "112". По предварительным данным, под завалами может находиться мужчина 1967 года рождения.
По информации ДЧС Павлодарской области, на место происшествия оперативно прибыли около 20 спасателей и шесть единиц техники.
"Для проведения аварийно-спасательных работ задействован беспилотный летательный аппарат с тепловизором. На месте развернут оперативный штаб, спасателями проводится разведка и разбор завалов", — сообщили в ДЧС региона.
В первую городскую больницу доставлены двое пострадавших. После осмотра медиками им назначено амбулаторное лечение. Полиция начала расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".
"В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств происшествия. Ход расследования находится на контроле руководства", — отметили в ДП Павлодарской области.
