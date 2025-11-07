В Павлодаре на стройплощадке школы, возводимой по улице Казправды, произошло обрушение плиты перекрытия. Под завалами может находиться мужчина, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Irbistv.

Инцидент случился около 17:00, сообщение об этом поступило в службу "112". По предварительным данным, под завалами может находиться мужчина 1967 года рождения.

По информации ДЧС Павлодарской области, на место происшествия оперативно прибыли около 20 спасателей и шесть единиц техники.

"Для проведения аварийно-спасательных работ задействован беспилотный летательный аппарат с тепловизором. На месте развернут оперативный штаб, спасателями проводится разведка и разбор завалов", — сообщили в ДЧС региона.

В первую городскую больницу доставлены двое пострадавших. После осмотра медиками им назначено амбулаторное лечение. Полиция начала расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".