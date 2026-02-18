В Павлодар на площадке Центр развития молодежных инициатив прошел форум "Стоп-сталкинг", посвящённый проблеме преследования и защите прав граждан, сообщает BAQ.kz.

Инспектор местной полицейской службы Арман Каптаев сообщил, что с момента криминализации сталкинга (с сентября прошлого года) зарегистрировано шесть подобных фактов. По его словам, речь идёт не просто о навязчивом поведении, а о нарушении конституционного права человека на безопасность и спокойствие.

Начальник отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием областного департамента полиции Ботагоз Толеуова отметила, что сталкинг чаще всего возникает после разрыва отношений или на фоне семейных конфликтов. В 2025 году зафиксировано 133 случая семейно-бытового насилия, и примерно в каждом пятом выявлены признаки преследования.

Один из приведённых примеров — жительница Павлодара, которую в течение пяти лет преследовал бывший супруг: оскорбления в соцсетях, угрозы и систематическое давление. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания.

Форум вызвал активный интерес у школьников и студентов. Молодёжь задавала вопросы о правовых границах поведения в отношениях и механизмах защиты.

Если говорить прямо: сталкинг — это не «проявление чувств» и не «настойчивость», а форма насилия. И чем раньше общество перестанет романтизировать такое поведение, тем меньше будет разрушенных жизней.