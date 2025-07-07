В Павлодаре проведен чемпионат министерства внутренних дел Республики Казахстан по стрельбе из боевого оружия, где определились сильнейшие стрелки. Участники демонстрировали навыки стрельбы из автомата Калашникова на дистанциях 100 и 150 метров, а также из пистолета Макарова — на 25 метров, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Чемпионат проходил в командном и личном зачете. Участники показали высокий уровень боевой подготовки, меткости и профессионализма.

По итогам двухдневных соревнований в командном зачете среди департаментов полиции победу одержала команда города Алматы. Второе место заняла команда Костанайской области, третье — Павлодарской.

Среди силовых структур первое место заняла команда Центрального совета ФСО “Динамо”, второе — команда МВД РК, третье — Национальная гвардия.