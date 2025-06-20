В Павлодаре завершено судебное разбирательство по громкому делу о покушении на убийство, потрясшему горожан в начале 2025 года, передает BAQ.KZ. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области 19 июня вынес приговор по делу, в котором обвиняемый Ю. предстал перед Фемидой за умышленный наезд на свою бывшую сожительницу.

Как установлено в суде, 6 января 2025 года, на фоне бытовой ссоры, Ю., находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz 320 ML, преднамеренно направил машину на потерпевшую М., прижав её к стене павильона-гриль. Его действия были квалифицированы как покушение на убийство (ст.24 ч.3, ст.99 ч.1 УК РК). Попытку довести преступный умысел до конца сорвал кассир павильона, который бросился на помощь женщине.

Последствия оказались трагическими - в результате наезда пострадавшей ампутировали левую ногу. Женщина до сих пор проходит лечение и нуждается в длительной реабилитации и протезировании.

Гособвинитель запросил 8 лет лишения свободы. Потерпевшая полностью поддержала позицию прокуратуры. Адвокат обвиняемого настаивал на переквалификации дела на менее тяжкую статью, утверждая, что Ю. не хотел убивать.

Однако суд, исследовав материалы дела - в том числе записи с камер, заключения экспертов и показания свидетелей - признал вину подсудимого полностью доказанной. С учетом требований законодательства, отсутствия отягчающих обстоятельств и стадии совершения преступления (покушение), Ю. был приговорён к 8 годам лишения свободы.

Кроме того, суд обязал его выплатить потерпевшей материальный ущерб в размере 1 212 160 тенге и компенсацию морального вреда — 15 миллионов тенге. Размер компенсации определён с учётом тяжести последствий, физических страданий и длительного лечения пострадавшей.

Приговор пока не вступил в законную силу.