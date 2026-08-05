В Павлодаре пожарные спасли мужчину с балкона горящей квартиры
До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 10 жильцов.
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В Павлодаре сотрудники МЧС спасли мужчину, оказавшегося на балконе квартиры во время пожара. Возгорание произошло сегодня на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по улице М. Жусупа.
По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление, дым выходил с балкона квартиры. На нем находился мужчина 1971 года рождения, которому требовалась помощь.
Для разведки и тушения пожара в подъезд направили звено газодымозащитной службы.
Хозяина квартиры спасли с помощью автолестницы. Как сообщили в МЧС, старший инженер СПЧ-1 Акжол Сагынбай первым прошел через очаг пожара и прикрыл мужчину собой от теплового потока, пока спасатели не смогли эвакуировать его с балкона.
После спасения мужчину передали бригаде Центра медицины катастроф.
Пожар полностью ликвидирован. Причина возгорания и его площадь устанавливаются.
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