Горела кровля здания и складского помещения, передает BAQ.KZ.

В 5:34 часов на пульт 101 поступило сообщение о том, что в городе Павлодар на одном из предприятий произошло возгорание кровли. К месту пожара были направлены силы и средства.

"Происходило горение открытым пламенем кровли здания и складского помещения на общей площади предварительно 1500 кв.м. Был объявлен ранг пожара 3. Был сформирован оперативный штаб пожаротушения. Пожар был ликвидирован в 8:22 часов", - сообщил заместитель начальника центра планирования и оперативного управления ДЧС области.

Жертв и пострадавших нет.