В Павлодаре прошла молодежная акция «Час Х – Тәртіп кодексі»

В Павлодаре на городской набережной состоялось культурно-массовое мероприятие «Час Х – Тәртіп кодексі», организованное в рамках идеологии «Закон и порядок» и областного проекта «Ертіс Толқыны», передает BAQ.KZ.

Активное участие в мероприятии приняла молодежь района Аққулы, представившая творческие номера и концертную программу.

Для жителей и гостей города организовали музыкальный концерт, интерактивные игры, арт-зону, фотозону, а также акцию «Адалдық ағашы». Ее участники оставили на символическом дереве пожелания и размышления о честности, справедливости и уважении к закону.

Особое внимание уделили формированию правовой культуры среди молодежи. В рамках программы работал открытый микрофон, где участники смогли продемонстрировать свои творческие способности и исполнить песни.

Кроме того, гости мероприятия приняли участие в национальных и спортивных состязаниях. Для них организовали соревнования по асық ату, стрельбе из лука, перетягиванию каната, гиревому спорту и шашкам.

Победителей соревнований наградили медалями, грамотами и ценными призами.

Как сообщила руководитель отдела Управления информации и общественного развития Павлодарской области Жаннур Ахметжанова, мероприятие было направлено на эффективную организацию досуга молодежи, повышение правовой грамотности, популяризацию здорового образа жизни и укрепление в обществе принципов закона и порядка.