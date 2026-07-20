В Павлодаре прошла молодежная акция «Час Х – Тәртіп кодексі»
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Павлодаре на городской набережной состоялось культурно-массовое мероприятие «Час Х – Тәртіп кодексі», организованное в рамках идеологии «Закон и порядок» и областного проекта «Ертіс Толқыны», передает BAQ.KZ.
Активное участие в мероприятии приняла молодежь района Аққулы, представившая творческие номера и концертную программу.
Для жителей и гостей города организовали музыкальный концерт, интерактивные игры, арт-зону, фотозону, а также акцию «Адалдық ағашы». Ее участники оставили на символическом дереве пожелания и размышления о честности, справедливости и уважении к закону.
Особое внимание уделили формированию правовой культуры среди молодежи. В рамках программы работал открытый микрофон, где участники смогли продемонстрировать свои творческие способности и исполнить песни.
Кроме того, гости мероприятия приняли участие в национальных и спортивных состязаниях. Для них организовали соревнования по асық ату, стрельбе из лука, перетягиванию каната, гиревому спорту и шашкам.
Победителей соревнований наградили медалями, грамотами и ценными призами.
Как сообщила руководитель отдела Управления информации и общественного развития Павлодарской области Жаннур Ахметжанова, мероприятие было направлено на эффективную организацию досуга молодежи, повышение правовой грамотности, популяризацию здорового образа жизни и укрепление в обществе принципов закона и порядка.
Самое читаемое
- 500 тысяч за освобождение от армии: суд встал на сторону призывника
- На одной из трасс Казахстана от жары вздулся асфальт
- Жительница Алматы пыталась навредить себе и детям после семейного конфликта
- В Актау стартовали съемки нового фильма с Джеки Чаном
- Пенсионерка лишилась обеих ног после наезда катера на Алаколе