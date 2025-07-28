  • 28 Июля, 02:18

В Павлодаре пьяный водитель BMW врезался в столб

Автомобиль получил серьёзные повреждения, обошлось без пострадавших.

Сегодня, 01:26
АВТОР
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Getty Images Сегодня, 01:26
Сегодня, 01:26
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Фото: Getty Images

27 июля в одном из жилых районов Павлодара водитель BMW в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения, передает BAQ.KZ.

По данным ДП города Павлодар, в результате удара машина получила серьёзные механические повреждения. В ДТП никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель находился в нетрезвом состоянии. В его отношении составлен административный протокол, проводится проверка.

"Управление транспортом в состоянии опьянения создаёт угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения", — напомнили в полиции Павлодара.

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