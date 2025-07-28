27 июля в одном из жилых районов Павлодара водитель BMW в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения, передает BAQ.KZ.

По данным ДП города Павлодар, в результате удара машина получила серьёзные механические повреждения. В ДТП никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель находился в нетрезвом состоянии. В его отношении составлен административный протокол, проводится проверка.