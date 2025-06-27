26 июня 2025 года в Специализированном межрайонном уголовном суде Павлодарской области вынесен приговор по громкому делу, связанному с организацией покушения на убийство. На скамье подсудимых оказались трое: заказчик, посредник и исполнитель, передает BAQ.KZ. За спланированное нападение с целью расправы над бывшей супругой один из фигурантов предлагал вознаграждение в размере 3 миллионов тенге.

Как установил суд, в начале 2024 года гражданин Б. обратился к своему знакомому М. с просьбой организовать слежку за его бывшей женой Г. Позже мотивы сменились: на фоне ревности и имущественного спора Б. через того же посредника нанял киллера для физического устранения женщины. Эту "работу" согласился выполнить гражданин Д., получив подробные инструкции и обещание щедрой оплаты.

18 июня 2024 года на одной из улиц Павлодара Д. подкараулил жертву и напал на неё с ножом, нанеся удары в область лица и груди. Спасти женщину удалось только благодаря случайному свидетелю, появившемуся на машине в момент нападения. Нападавший скрылся, но вскоре был задержан. Потерпевшей своевременно оказали медицинскую помощь, что спасло ей жизнь.

В ходе расследования и судебных слушаний вина всех троих была подтверждена материалами дела, включая показания свидетелей, экспертизы и признание самого исполнителя на первоначальном этапе.

Несмотря на попытки двух подсудимых отрицать свою вину и требовать оправдания, а также просьбу Д. переквалифицировать его действия на разбой, суд признал их виновными по статьям 28, 24 и 99 УК РК — пособничество, организация и покушение на убийство по найму.

С учётом положительных характеристик, отсутствия судимостей и наличия несовершеннолетних детей у фигурантов, каждому было назначено по 11 лет и 3 месяца лишения свободы в учреждении средней безопасности. Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённых 8,8 млн тенге в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального ущерба и расходов на представителя.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.