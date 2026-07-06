В Павлодаре расследуют гибель водителя авто, врезавшегося в трамвайный столб
Сегодня 2026, 08:57
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Сегодня 2026, 08:57Сегодня 2026, 08:57
97Фото: ДП Павлодарской области
В Павлодаре возбуждено уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Жаяу Мусы. Как сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области, в результате аварии погиб водитель автомобиля Geely Emgrand.
По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения, после чего совершил наезд на трамвайный столб. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются в ходе досудебного расследования.
В полиции напомнили участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, а также следить за техническим состоянием автомобиля.
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