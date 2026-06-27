В Павлодаре расследуют возможное жестокое обращение с детьми в частном детском саду

В Павлодаре полиция начала досудебное расследование по факту возможного жестокого обращения с воспитанниками частного детского сада.

Поводом для проверки стало обращение матери одной из воспитанниц детского сада «Игілік». По словам женщины, ее ребенок неоднократно жаловался на воспитателя, отказывался посещать дошкольное учреждение и стал просыпаться по ночам с плачем.

Чтобы выяснить причины такого поведения дочери, мать запросила записи с камер видеонаблюдения. По ее утверждению, на видео зафиксировано, как воспитатели применяют к детям физическую силу, в том числе наносят удары ложкой.

В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«Все обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе досудебного расследования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мать ребенка обратилась к компетентным органам с просьбой провести всестороннюю проверку, обеспечить безопасность воспитанников и дать правовую оценку действиям сотрудников детского сада.