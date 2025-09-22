В Павлодаре разоблачили двоих жителей, вымогавших деньги у военного
Павлодаре сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции области задержали двух жителей города, подозреваемых в вымогательстве денежных средств у военнослужащего, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, мужчины на протяжении нескольких месяцев оказывали морально-психологическое давление на потерпевшего и завладели его денежными средствами. Установлено, что задержанные ранее находились в орбите криминального влияния и состояли в окружении лиц, подозреваемых в совершении ряда преступлений.
По решению суда оба подозреваемых арестованы на два месяца. Ведётся досудебное расследование, проверяется их возможная причастность к другим преступным эпизодам.
"Полиция Павлодарской области призывает граждан сообщать о любых фактах вымогательства или иной противоправной деятельности. Все обращения будут рассмотрены в строгой конфиденциальности", – подчеркнул первый заместитель начальника департамента полиции области Болат Нурсеитов.
