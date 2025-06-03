В Павлодаре ребёнок выпал с шестого этажа на глазах у семьи
От полученных травм ребёнок скончался на месте.
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2 июня в Павлодаре произошла трагедия - из окна шестого этажа жилого дома выпал пятилетний мальчик 2019 года рождения, передает BAQ.KZ. От полученных травм ребёнок скончался на месте. Как сообщили в полиции, балкон квартиры был застеклён, однако это не спасло от трагедии. Известно, что мальчик был особенным ребёнком. В момент происшествия в квартире находились его мама, которая занималась делами на кухне, и сестра.
Полиция проводит проверку по данному факту, выясняя все обстоятельства произошедшего. В то же время Департамент полиции Павлодарской области обращается к родителям с настоятельным призывом - не оставлять маленьких детей без присмотра рядом с окнами и балконами.
Стражи порядка подчёркивают, что одной из самых частых причин подобных трагедий становятся незакреплённые москитные сетки, на которые дети по ошибке опираются, думая, что они надёжны. Также опасность представляют открытые окна и балконные проёмы без специальных защитных механизмов.
Полиция рекомендует устанавливать блокираторы окон, ручки-замки с ключом и другие средства безопасности. Родителям важно помнить: даже короткое отсутствие в комнате может стоить ребёнку жизни.
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