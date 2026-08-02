В Павлодаре спасатели пришли на помощь трёхлетнему малышу

В Павлодаре спасатели освободили палец трёхлетнего ребёнка из пластикового колпачка.

2 Августа 2026, 10:11
АВТОР
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Скриншот видео 2 Августа 2026, 10:11
2 Августа 2026, 10:11
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Фото: Скриншот видео

В Павлодаре сотрудники МЧС помогли трёхлетнему ребёнку, который не смог самостоятельно снять с пальца пластиковый колпачок от тюбика с детским питанием. 

Спасатели прибыли на место, оценили ситуацию и с помощью слесарных щипцов аккуратно освободили палец малыша.

К счастью, ребёнок не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

В МЧС призвали родителей не оставлять маленьких детей без присмотра и внимательно следить за предметами, с которыми они играют. Даже обычные бытовые вещи могут привести к травмам или потребовать помощи специалистов.

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