В Павлодаре спасатели пришли на помощь трёхлетнему малышу
В Павлодаре спасатели освободили палец трёхлетнего ребёнка из пластикового колпачка.
2 Августа 2026, 10:11
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2 Августа 2026, 10:112 Августа 2026, 10:11
119Фото: Скриншот видео
В Павлодаре сотрудники МЧС помогли трёхлетнему ребёнку, который не смог самостоятельно снять с пальца пластиковый колпачок от тюбика с детским питанием.
Спасатели прибыли на место, оценили ситуацию и с помощью слесарных щипцов аккуратно освободили палец малыша.
К счастью, ребёнок не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
В МЧС призвали родителей не оставлять маленьких детей без присмотра и внимательно следить за предметами, с которыми они играют. Даже обычные бытовые вещи могут привести к травмам или потребовать помощи специалистов.
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