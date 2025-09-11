В Павлодаре стартовал отопительный сезон
Сегодня, 20:26
В Павлодаре официально начался отопительный сезон. Об этом говорится в совместном сообщении компании "Павлодарэнерго" и городского акимата, передает BAQ.KZ.
Согласно постановлению местных властей, с 10 сентября к системе отопления начали подключать социальные объекты — школы, детские сады и больницы.
Подача тепла в многоквартирные дома будет осуществляться позже.
В акимате напомнили, что согласно действующим нормам, отопление в жилом фонде подключают только после того, как среднесуточная температура воздуха удерживается на уровне +10°C или ниже в течение трёх суток подряд.
По данным Казгидромета, 11 сентября дневная температура в Павлодаре составит +11…+13 °C, а ночью опустится до +5…+7 °C.
