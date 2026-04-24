В Павлодаре студентов задержали по подозрению в вымогательстве

В Павлодаре сотрудники полиции задержали двоих студентов колледжей, которых подозревают в вымогательстве, передает BAQ.KZ.

По данным правоохранительных органов, молодые люди планировали организовать так называемые «поборы» среди сверстников, угрожая физической расправой.

Подозреваемые задержаны и по решению суда взяты под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела.

В полиции отметили, что противоправную деятельность удалось пресечь на ранней стадии. В настоящее время проводится проверка на причастность задержанных к другим возможным эпизодам.

