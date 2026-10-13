В Павлодаре у школьницы заподозрили туберкулёз
13 Октября 2026, 21:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
13 Октября 2026, 21:0813 Октября 2026, 21:08
214Фото: magnific.com
У одной из учениц гимназии №3 для одарённых детей в Павлодаре заподозрили туберкулёз. Информацию подтвердили в министерстве здравоохранения. Девочку госпитализировали, её состояние оценивается как удовлетворительное.
Несовершеннолетняя госпитализирована в Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии, где получает необходимую медицинскую помощь. Дополнительная информация о состоянии здоровья несовершеннолетней не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 273 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», - сообщили в Минздраве.
После получения уведомления о подозрении на заболевание в учебном заведении провели необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия.
Самое читаемое
- Появились подробности гибели врача после допроса в Акмолинской области
- В Павлодарской области к декабрю откроют мясокомбинат за 1 млрд теңге
- Арена на 2500 зрителей готова на 93%: что еще строят в Кызылорде
- Какие металлы Казахстан планирует поставлять в Бельгию, рассказал глава «Самрук-Қазына»
- Глава государства совместно с Королем Филиппом и Королевой Матильдой посетили Национальный центр детской реабилитации в Астане