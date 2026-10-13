В Павлодаре у школьницы заподозрили туберкулёз

У одной из учениц гимназии №3 для одарённых детей в Павлодаре заподозрили туберкулёз. Информацию подтвердили в министерстве здравоохранения. Девочку госпитализировали, её состояние оценивается как удовлетворительное.

Несовершеннолетняя госпитализирована в Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии, где получает необходимую медицинскую помощь. Дополнительная информация о состоянии здоровья несовершеннолетней не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 273 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», - сообщили в Минздраве.

После получения уведомления о подозрении на заболевание в учебном заведении провели необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия.