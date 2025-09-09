В ночь на 8 сентября, около 01:30, в Павлодаре произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в полиции, водитель автомобиля марки "ВАЗ-2114", двигаясь по улице Култегин, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на световую опору. После столкновения легковушка опрокинулась в кювет.

По предварительным данным, в момент аварии в салоне находился пассажир, который получил тяжёлые травмы. Несмотря на усилия медиков, он скончался при доставлении в больницу.

"По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Водитель задержан и водворён в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств трагедии", — уточнили в пресс-службе полиции.

Стражи порядка обратились к автолюбителям с напоминанием:

"Просим водителей строго соблюдать правила дорожного движения во избежание трагических последствий".

Следствие продолжается.