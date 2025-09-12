Подразделение внутренней безопасности прокуратуры Павлодарской области совместно с ДКНБ региона проводит расследование по заявлению жителя города о факте мошенничества, в котором фигурирует сотрудник областной прокуратуры, передает BAQ.KZ.

По информации Генеральной прокуратуры РК, в рамках дела проводятся оперативно-следственные мероприятия.