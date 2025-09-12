  • 13 Сентября, 00:02

В Павлодаре возбуждено дело в отношении сотрудника прокуратуры

Его подозревают в мошенничестве.

Вчера, 23:17
Фото: BAQ.KZ

Подразделение внутренней безопасности прокуратуры Павлодарской области совместно с ДКНБ региона проводит расследование по заявлению жителя города о факте мошенничества, в котором фигурирует сотрудник областной прокуратуры, передает BAQ.KZ.

По информации Генеральной прокуратуры РК, в рамках дела проводятся оперативно-следственные мероприятия.

"Иные сведения в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежат", - говорится в сообщении.

