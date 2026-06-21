В Павлодаре временно приостановили прием практических экзаменов на водительские права
С начала 2026 года работа автодрома приостанавливалась уже 35 раз.
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В специализированном ЦОНе Павлодара временно прекращен прием практических экзаменов на получение водительских удостоверений. Ограничения связаны с проведением следственных мероприятий в рамках уголовного дела.
Как сообщили в спецЦОНе, с начала 2026 года работа автодрома приостанавливалась уже 35 раз. Причинами становились неблагоприятные погодные условия, технические неисправности систем видеонаблюдения и GPS-оборудования, а также следственные действия. Последние девять случаев были связаны именно с расследованием уголовного дела.
По словам представителей автошкол, сложившаяся ситуация создает трудности для курсантов, которые завершили обучение и готовы к сдаче практического экзамена. Многие из них вынуждены переносить экзамен или выезжать в другие регионы страны.
В специализированном ЦОНе подтвердили, что работа автодрома приостановлена до завершения необходимых следственных мероприятий. При этом подробности уголовного дела в уполномоченных органах не раскрывают.
Вместе с тем кандидатам в водители напомнили, что действующие правила позволяют сдавать теоретический и практический экзамены в любом специализированном ЦОНе Казахстана независимо от места регистрации и проживания. При наличии свободных мест граждане могут самостоятельно выбрать регион, дату и время прохождения экзамена.
Дополнительные сложности наблюдаются и в других городах Павлодарской области. Так, в Аксу отсутствует специализированный автодром, а в Экибастузе с начала мая временно не принимают практические экзамены на автомобилях с механической коробкой передач из-за технической неисправности оборудования.
По данным спецЦОНа, с начала текущего года водительские удостоверения получили свыше 2,2 тысячи жителей региона.
Сроки возобновления работы автодрома в Павлодаре пока не называются.
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