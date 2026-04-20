В Павлодаре выявили фиктивные медуслуги на сотни миллионов тенге

Прокуратура Павлодара выявила нарушения при расходовании средств НАО «Фонд социального медицинского страхования», предназначенных для оказания медицинской помощи населению, передаёт BAQ.KZ.
В ходе проверки установлены факты оказания фиктивных медицинских услуг.
«Приемы невропатолога, кардиолога, хирурга, психолога и других узких специалистов “проведены” умершим лицам. Консультации врача акушер-гинеколога “оказаны” лицам мужского пола», - сообщили в Генеральной прокуратуре.
Также зафиксированы случаи двойной оплаты за дублирование лечебных услуг.
Кроме того, выявлены факты оказания медицинской помощи без соответствующих сертификатов специалистов и разрешительных документов.
Возмещён ущерб на 100 млн тенге
По актам прокурорского надзора проведена работа по устранению нарушений, оформлению необходимых разрешений и привлечению виновных лиц к ответственности.
Принятыми мерами обеспечено возмещение ущерба на сумму более 100 млн тенге.
Дела направлены в суд
В настоящее время в суде рассматриваются два уголовных дела.
Они касаются хищения государственных средств на сумму 62 млн тенге, а также причинения ущерба государству на 41 млн тенге посредством незаконного предпринимательства в сфере медицины.