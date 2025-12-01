В Павлодаре выявлены многочисленные нарушения в сфере государственных закупок, по итогам которых к административной ответственности привлечены 19 должностных лиц ,передает BAQ.KZ.

Проверка, проведённая городскими прокурорами, показала, что учреждения систематически не соблюдали требования Закона "О государственных закупках".

Согласно законодательству, заказчики обязаны в течение 30 дней обращаться в суд с иском о признании поставщика недобросовестным участником закупок. Однако анализ выявил, что ряд государственных организаций неоднократно игнорировали этот срок. Такое бездействие позволило недобросовестным поставщикам избегать ответственности, даже в случаях, когда они не выполнили условия договора.

Один из показательных эпизодов касается КГУ "Школа-лицей города Аксу". Учреждение подало иск к ТОО "KAZ SERVICE PVL" спустя пять месяцев после того, как узнало о нарушении договорных обязательств. Суд отказал в рассмотрении дела именно из-за пропуска установленного законом срока.

После вмешательства прокуратуры Департамент внутреннего государственного аудита привлёк директора школы к административной ответственности и назначил штраф. В целом меры наказания коснулись 19 должностных лиц, допустивших аналогичные нарушения.

Прокуратура отмечает, что подобные случаи подрывают эффективность системы госзакупок и создают риски необоснованных расходов бюджетных средств. Работа по усилению контроля в этой сфере будет продолжена.