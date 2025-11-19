В Павлодарской области прокуроры выявили серьёзные нарушения в деятельности ГКП "Ертіс-ауызсу", что привело к восстановлению прав как работников предприятия, так и потребителей услуг водоснабжения ,передает BAQ.KZ.

Проверка проводилась прокуратурой Иртышского района и была направлена на анализ соблюдения законодательства в сфере естественных монополий.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что предприятие необоснованно применяло завышенные тарифы на услуги водоснабжения в отношении объекта здравоохранения. Вместо тарифа, установленного для второй группы потребителей, медицинскому учреждению был неправомерно начислен тариф, предназначенный для бюджетных организаций. Такие действия противоречат Правилам формирования тарифов и ценообразования в сфере естественных монополий.

По итогам проверки руководитель предприятия привлечён к административной ответственности, а тарифная политика приведена в соответствие требованиям законодательства. Это позволило восстановить имущественные права учреждения здравоохранения и предотвратить дальнейшее неправомерное начисление стоимости услуг.

Кроме того, проверка выявила нарушения в сфере налоговой дисциплины и трудовых отношений. Предприятие погасило налоговую задолженность в размере 21 млн тенге. Также, по акту прокурорского надзора, 31 работнику была выплачена заработная плата на сумму 3,6 млн тенге, что позволило восстановить их трудовые права и закрыть долг по выплатам.

Прокуратура подчёркивает, что надзорные меры будут продолжены для обеспечения прозрачности тарифной политики, соблюдения трудового законодательства и недопущения злоупотреблений со стороны предприятий-монополистов.