В Павлодарской области частные судебные исполнители возвратили около 2 миллионов тенге, ошибочно удержанных у граждан в виде двойной оплаты административных штрафов, передаёт BAQ.KZ.

По данным департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК по региону, факты повторных списаний средств были выявлены в ходе надзорных мероприятий.

Речь идёт о 85 исполнительных производствах, по которым жители области уже оплатили штрафы, однако из-за отсутствия уведомлений об оплате в системе, частные судебные исполнители повторно списывали средства с их счетов.

Так, один из таких случаев произошёл с жителем Павлодара, который оплатил штраф через банковское приложение. Однако, не уведомив об этом судебного исполнителя, спустя время с его счета были повторно удержаны 36 920 тенге.

Департамент взял ситуацию на контроль и продолжает принимать меры для исключения подобных случаев в будущем. Ведомство подчёркивает, что обеспечение достоверности данных и прозрачности процедур — один из приоритетов в деятельности Комитета.