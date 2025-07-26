В Павлодаре полиция задрежала водителя под мефедроном, передает BAQ.KZ.

Сотрудники батальона патрульной полиции во время патрулирования обратили внимание на Toyota Camry, чьё движение на дороге вызвало подозрения. При разговоре с полицейскими водитель вел себя неадекватно, отвечал возбуждённо и агрессивно.

Как сообщили в департаменте полиции Павлодарской области, медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился под воздействием синтетического наркотика — мефедрона. Автомобиль отправлен на специализированную стоянку, а в отношении водителя составлен административный протокол. Материалы дела переданы в суд.

По данным полиции, только с начала года в области было выявлено более 800 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения, из них 349 - в самом Павлодаре. Все нарушители привлечены к ответственности.