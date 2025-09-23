В Павлодаре на линии вышел брендированный трамвай партии "AMANAT", ставший символом Года рабочих профессий и популяризации экологичного общественного транспорта. Инициатива реализована по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, который в Послании народу Казахстана подчеркнул важность повышения престижа специалистов рабочих профессий и обеспечения достойной оплаты их труда, передает BAQ.KZ.

На запуск собрались около ста человек, среди них – депутаты Мажилиса и члены фракции Едил Жанбыршин, Сергей Пономарев, Жаркынбек Амантай, Вера Ким, представители партии, общественники, сотрудники трамвайного управления и студенты колледжей.

Председатель Павлодарского областного филиала партии Илья Теренченко отметил, что трамвай стал не только транспортом, но и символом уважения к людям труда: "На таких людях держится темп и комфорт городской жизни. В Год рабочих профессий мы хотим показать, что "Еңбек адамы" всегда пользуется уважением, а честный труд неизменно ценится".

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев подчеркнул экологическую значимость проекта.

"Трамвай – это чистый и доступный вид транспорта. Продвигая его использование, мы реализуем курс на защиту окружающей среды в рамках проекта "Таза Қазақстан". Это конкретный шаг к формированию экологически ответственного общества", - отметил он.

В рамках мероприятия для студентов организовали экскурсию по трамвайному депо, где они познакомились с работой управления, технической базой и пообщались с водителями и мастерами.