В Павлодаре запустят производство дронов по южнокорейским технологиям

В Павлодаре запускают совместное с Южной Кореей производство беспилотников. Предприятие сможет выпускать до тысячи самолетных дронов и квадрокоптеров в год, а в перспективе планирует поставлять продукцию не только по Казахстану, но и в страны Центральной Азии и Европы. Проект реализует компания Kazakhstan Korea Drone System.

Как сообщил ее генеральный директор Ержан Ауэзов, ключевая особенность проекта — трансфер южнокорейских технологий. Постепенно производство комплектующих и корпусов планируют локализовать в Казахстане с использованием отечественных материалов. На первом этапе корпуса и композитные элементы будут изготавливать вручную. Выпускаемые аппараты предназначены для широкого круга задач — мониторинга трубопроводов, линий инфраструктуры, картографических работ, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам главы южнокорейской компании-партнера Ли Джон Гёна, после выхода на полную мощность предприятие рассчитывает экспортировать беспилотники в страны Центральной Азии, а затем выйти и на европейский рынок. Самая крупная модель дрона предназначена для разведки, наблюдения и мониторинга. Как рассказал авиационный техник Иван Доронин, заявленная дальность полета составляет 50 километров, однако во время испытаний аппарат преодолевал 70–75 километров. Он способен непрерывно находиться в воздухе до трех часов и может использоваться для поиска лесных пожаров, обследования теплотрасс и других объектов инфраструктуры.

Кроме беспилотников предприятие представило и другую собственную технику — аэролодку «Ертiс», прицепы и багги повышенной проходимости. Вся конструкторская документация разработана казахстанскими инженерами. Сейчас техника проходит испытания, после чего компания готова начать ее серийное производство при наличии заказов.