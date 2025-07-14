В Павлодаре начато уголовное расследование по факту избиения 13-летней школьницы. Инцидент произошёл днём 11 июля возле салона красоты в центре города, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в полиции и подтвердили в социальных сетях, неизвестная женщина подбежала к ребёнку сзади, схватила за волосы, повалила на землю и нанесла удары. Очевидцы происшествия, по словам автора поста, не вмешались.

Информацию о случившемся подтвердила уполномоченная по правам ребёнка по Павлодарской области Сауле Шакенева:

"Личность женщины, нанёсшей телесные повреждения несовершеннолетней, оперативно установлена полицией. Потерпевшей девочке предложена помощь психолога. С её слов, она в ней не нуждается, считая заботу и любовь внутри своей семьи лучшей реабилитацией".

Департамент полиции Павлодарской области сообщил, что уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.109-1 УК РК ("Побои"). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Школьница официально за медицинской помощью не обращалась.

За нападение женщине грозит:

штраф от 100 до 200 МРП,

исправительные или общественные работы до 200 часов,

либо арест сроком от 30 до 50 суток.

Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего.