В Павлодаре женщина беспричинно повалила школьницу на землю
Полиция возбудила дело о побоях.
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В Павлодаре начато уголовное расследование по факту избиения 13-летней школьницы. Инцидент произошёл днём 11 июля возле салона красоты в центре города, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в полиции и подтвердили в социальных сетях, неизвестная женщина подбежала к ребёнку сзади, схватила за волосы, повалила на землю и нанесла удары. Очевидцы происшествия, по словам автора поста, не вмешались.
Информацию о случившемся подтвердила уполномоченная по правам ребёнка по Павлодарской области Сауле Шакенева:
"Личность женщины, нанёсшей телесные повреждения несовершеннолетней, оперативно установлена полицией. Потерпевшей девочке предложена помощь психолога. С её слов, она в ней не нуждается, считая заботу и любовь внутри своей семьи лучшей реабилитацией".
Департамент полиции Павлодарской области сообщил, что уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.109-1 УК РК ("Побои"). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Школьница официально за медицинской помощью не обращалась.
За нападение женщине грозит:
- штраф от 100 до 200 МРП,
- исправительные или общественные работы до 200 часов,
- либо арест сроком от 30 до 50 суток.
Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего.
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