В Павлодаре полиция возбудила уголовное дело после трагического инцидента, в результате которого погибла пожилая женщина, передает BAQ.KZ.

По данным Департамента полиции Павлодарской области, дело возбуждено по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Ведомство уточнило, что все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе досудебного расследования.

Трагедия произошла в ночь на 7 июля на Центральной набережной. Женщина вместе со своей дочерью и тремя внуками каталась на четырехколесном велосипеде. Во время спуска они не справились с управлением, и транспортное средство врезалось в металлическое ограждение.

Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте. Ее дочь и внуки были госпитализированы в больницу.