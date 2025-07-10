В Павлодаре женщина разбилась насмерть на веломобиле: возбуждено уголовное дело
Трагедия произошла на Центральной набережной
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В Павлодаре полиция возбудила уголовное дело после трагического инцидента, в результате которого погибла пожилая женщина, передает BAQ.KZ.
По данным Департамента полиции Павлодарской области, дело возбуждено по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Ведомство уточнило, что все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе досудебного расследования.
Трагедия произошла в ночь на 7 июля на Центральной набережной. Женщина вместе со своей дочерью и тремя внуками каталась на четырехколесном велосипеде. Во время спуска они не справились с управлением, и транспортное средство врезалось в металлическое ограждение.
Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте. Ее дочь и внуки были госпитализированы в больницу.
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