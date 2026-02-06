В Павлодарской области увеличилось число населенных пунктов, где жители добровольно отказались от употребления алкоголя и его продажи. Об этом сообщил областной департамент полиции, сообщает BAQ.kz.

По данным в областного департамента полиции, на сегодняшний день в регионе насчитывается 20 сел, в которых полностью прекращена реализация крепких алкогольных напитков. Из них 15 находятся в зоне Экибастуза, по два — в Аксу и Баянаульском районе, еще одно — в районе Теренколь.

Как отметил начальник управления общественной безопасности департамента полиции Павлодарской области Азамат Куркебаев, решение об отказе от алкоголя принимается на уровне местных сообществ и оформляется в виде меморандумов.

"Жители этих сел категорически отказались от употребления алкогольной продукции. Решение выносится на советах старейшин и общественности с участием аксакалов, уважаемых жителей, акимов сельских округов и участковых инспекторов полиции. Такой подход уже дал результаты — в населенных пунктах отсутствуют преступления и семейные конфликты", — подчеркнул он.

Сами сельчане отмечают, что после отказа от алкоголя в их населенных пунктах стало безопаснее и спокойнее, улучшилась общая атмосфера и укрепился общественный порядок.

В полиции выражают надежду, что число сел, придерживающихся принципов трезвого образа жизни, будет увеличиваться. Работа по формированию безопасной и благополучной среды продолжается.