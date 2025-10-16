На автодороге "Калкаман–Керней", в 10 километрах от села Бирлик, произошло смертельное ДТП, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus RX 330 не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет.

От полученных травм водитель скончался на месте. Уголовное дело возбуждено по факту дорожно-транспортного происшествия. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

В полиции отмечают: для предотвращения трагедий на дорогах крайне важно строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, особенно на загородных участках, и учитывать дорожные и погодные условия. Также водителям рекомендуют следить за техническим состоянием транспортных средств.