В Павлодарской области авто сорвалось в кювет — водитель не выжил
Не справился с управлением.
Сегодня, 11:23
На автодороге "Калкаман–Керней", в 10 километрах от села Бирлик, произошло смертельное ДТП, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus RX 330 не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет.
От полученных травм водитель скончался на месте. Уголовное дело возбуждено по факту дорожно-транспортного происшествия. Обстоятельства и причины аварии выясняются.
В полиции отмечают: для предотвращения трагедий на дорогах крайне важно строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, особенно на загородных участках, и учитывать дорожные и погодные условия. Также водителям рекомендуют следить за техническим состоянием транспортных средств.
