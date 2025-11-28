Полицейские возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пассажир, передает BAQ.KZ.

Авария произошла 27 ноября на автодороге "Омск–Майкапчагай", примерно в десяти километрах от села Аққулы.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки УАЗ столкнулся с прицепом трактора МТЗ-80. В результате сильного удара один из пассажиров получил несовместимые с жизнью травмы. Другие детали происшествия в настоящее время уточняются.

Правоохранительные органы продолжают расследование, в ходе которого будут установлены точные обстоятельства и причины аварии. Специалисты изучат скорость движения транспорта, техническое состояние автомобилей и условия дороги на момент происшествия.

Департамент полиции напомнил, что соблюдение правил дорожного движения остаётся ключевым фактором предотвращения трагедий. Ведомство призвало водителей строго придерживаться скоростного режима, особенно на участках с интенсивным движением, контролировать исправность транспортных средств и учитывать погодные условия, которые могут резко меняться и создавать дополнительные риски на дороге.