В Павлодарской области в результате опрокидывания рейсового автобуса погиб один человек, ещё шестеро получили травмы, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По предварительным данным, авария произошла 7 ноября на автодороге "Павлодар–Кызылорда", примерно в 10 километрах от посёлка Шидерты. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось в кювет.

"Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб один пассажир, ещё шестеро получили различные травмы", - отметили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются в ходе расследования.