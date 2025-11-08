В Павлодарской области автобус опрокинулся в кювет, погиб один человек
Шестеро получили травмы.
Сегодня, 08:55
104Фото: IStock
В Павлодарской области в результате опрокидывания рейсового автобуса погиб один человек, ещё шестеро получили травмы, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
По предварительным данным, авария произошла 7 ноября на автодороге "Павлодар–Кызылорда", примерно в 10 километрах от посёлка Шидерты. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось в кювет.
"Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб один пассажир, ещё шестеро получили различные травмы", - отметили в пресс-службе ДП Павлодарской области.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются в ходе расследования.
