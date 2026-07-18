В Павлодарской области государству вернули более 2,5 тыс. гектаров сельхозземель

В Павлодарской области по итогам прокурорской проверки в государственную собственность возвращено 2 531,2 гектара земель сельскохозяйственного назначения кадастровой стоимостью свыше 18 млн тенге.

Как сообщили в прокуратуре, в Иртышском районе были выявлены факты неэффективного использования сельхозугодий общей площадью 89 тыс. гектаров. Анализ показал, что 54 землепользователя нарушили требования земельного законодательства, в том числе нормы по минимально допустимой нагрузке на пастбища.

По 15 фактам, касающимся земель общей площадью более 56 тыс. гектаров, материалы направлены в Департамент по управлению земельными ресурсами Павлодарской области для проведения проверок и принятия мер.

В результате часть участков была возвращена в государственную собственность. Возвращенные пастбища включены в специальный земельный фонд Иртышского района.

В дальнейшем эти земли планируется предоставить гражданам для ведения крестьянских и фермерских хозяйств в соответствии с действующим законодательством.