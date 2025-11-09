В Павлодарской области из-за непогоды закрыты две трассы республиканского значения
Сегодня, 22:51
В воскресенье, 9 ноября, с 20:00 в Павлодарской области ограничено движение транспорта на двух участках автодорог республиканского значения, передает BAQ.KZ. Как сообщили в национальной компании "ҚазАвтоЖол", причиной стало ухудшение погодных условий — мелкий дождь, переходящий в снег, гололёд и метель.
Движение закрыто на следующих участках:
- "Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты" (1067–1135 км, участок Молодёжный – граница Павлодарской области);
- "Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара" (231–324 км, граница Павлодарской области – посёлок Ботакара).
В ДЧС региона призвали водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния, особенно в тёмное время суток, и внимательно следить за обновлениями о погоде и состоянии дорог. В случае чрезвычайных ситуаций рекомендуется обращаться по номеру 112.
