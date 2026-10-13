В Павлодарской области к декабрю откроют мясокомбинат за 1 млрд теңге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Иртышском районе Павлодарской области заканчивают строить мясокомбинат стоимостью больше 1 млрд теңге. Запустить его планируют в декабре. Успеть в срок помогла прокуратура. После ее вмешательства из областного бюджета выделили около 100 млн теңге на подведение коммуникаций.
Для Иртышского района и всей области это заметный инвестиционный проект. Новое предприятие даст региону дополнительные производственные мощности и поддержит развитие мясопереработки в районе.
Сам мясокомбинат почти готов, но без инженерных коммуникаций предприятие работать не сможет. А деньги на их подведение вовремя не выделили. Из-за этого сроки всего проекта оказались под угрозой.
Вмешалась прокуратура. После этого в областном бюджете нашли около 100 млн теңге на строительство инженерной инфраструктуры для комбината.
Сейчас на объекте идут строительно-монтажные работы, рабочие прокладывают инженерные сети. Закончить их планируют в ноябре.
По дорожной карте мясокомбинат полностью введут в эксплуатацию в декабре этого года. Тогда в Иртышском районе заработает новое производство.
Самое читаемое
- Пожар произошел в 12-этажном жилом комплексе Астаны
- Арена на 2500 зрителей готова на 93%: что еще строят в Кызылорде
- Появились подробности гибели врача после допроса в Акмолинской области
- Как изменился порядок выплат по безработице в Казахстане с октября
- Какие металлы Казахстан планирует поставлять в Бельгию, рассказал глава «Самрук-Қазына»