В Павлодарской области к декабрю откроют мясокомбинат за 1 млрд теңге

В Иртышском районе Павлодарской области заканчивают строить мясокомбинат стоимостью больше 1 млрд теңге. Запустить его планируют в декабре. Успеть в срок помогла прокуратура. После ее вмешательства из областного бюджета выделили около 100 млн теңге на подведение коммуникаций.

Для Иртышского района и всей области это заметный инвестиционный проект. Новое предприятие даст региону дополнительные производственные мощности и поддержит развитие мясопереработки в районе.

Сам мясокомбинат почти готов, но без инженерных коммуникаций предприятие работать не сможет. А деньги на их подведение вовремя не выделили. Из-за этого сроки всего проекта оказались под угрозой.

Вмешалась прокуратура. После этого в областном бюджете нашли около 100 млн теңге на строительство инженерной инфраструктуры для комбината.

Сейчас на объекте идут строительно-монтажные работы, рабочие прокладывают инженерные сети. Закончить их планируют в ноябре.

По дорожной карте мясокомбинат полностью введут в эксплуатацию в декабре этого года. Тогда в Иртышском районе заработает новое производство.