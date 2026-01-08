Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провёл встречу с вице-председателем правления XINFA GROUP Чжао Тинъюном, в ходе которой обсуждалось строительство крупного промышленного парка в Павлодарская область, передает BAQ.kz.

Проект предусматривает создание индустриального комплекса полного цикла с глубокой переработкой угля, бокситов и меди, а также развитием энергетической инфраструктуры, включая ВИЭ. Объём инвестиций оценивается в около $15 млрд, площадь парка превысит 3 тыс. га, планируется создание более 10 тыс. рабочих мест.

Со стороны Xinfa Group было отмечено, что компания уже провела предварительный анализ ресурсной базы Казахстана и положительно оценивает потенциал бокситовых, угольных и медных месторождений с точки зрения формирования цепочек глубокой переработки и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

В свою очередь Роман Скляр подчеркнул, что Казахстан в рамках экономического курса, обозначенного Президентом страны, рассматривает промышленную модернизацию и привлечение стратегических инвестиций как ключевые приоритеты государственной политики. По его словам, в стране сформирована правовая и институциональная база для сопровождения крупных инвестиционных проектов и развития долгосрочного партнёрства с международными индустриальными группами.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшей проработке проекта и развитии долгосрочного инвестиционного сотрудничества.