В Ертисской бассейновой инспекции сообщили о выявлении трёх нелегальных насосных станций, расположенных в сельской зоне города Аксу и Иртышском районе Павлодарской области, передает BAQ.KZ.

По итогам проверок все нарушители привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму около 600 тысяч тенге.

Помимо этого, специалисты бассейновой инспекции проводят разъяснительную работу с сельхозтоваропроизводителями региона по вопросам водного законодательства.

Руководитель Ертисской бассейновой инспекции Медет Жадигерулы подчеркнул, что инспекции регулярно осуществляют мониторинг водопользования и информируют пользователей о новых правилах пользования поливной водой, введённых в июне этого года. Особое внимание уделяется необходимости оформления разрешений на специальное водопользование и переходу на водосберегающие технологии.

Напомним, Министерство водных ресурсов и ирригации усилило ответственность за нарушение водного законодательства, включая штрафы за потребление воды без договора и за изменение вида выращиваемых культур без согласования с поставщиком воды.