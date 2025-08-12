В Павлодарской области накрыли три незаконные насосные станции
Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает борьбу с незаконным использованием водных ресурсов.
В Ертисской бассейновой инспекции сообщили о выявлении трёх нелегальных насосных станций, расположенных в сельской зоне города Аксу и Иртышском районе Павлодарской области, передает BAQ.KZ.
По итогам проверок все нарушители привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму около 600 тысяч тенге.
Помимо этого, специалисты бассейновой инспекции проводят разъяснительную работу с сельхозтоваропроизводителями региона по вопросам водного законодательства.
Руководитель Ертисской бассейновой инспекции Медет Жадигерулы подчеркнул, что инспекции регулярно осуществляют мониторинг водопользования и информируют пользователей о новых правилах пользования поливной водой, введённых в июне этого года. Особое внимание уделяется необходимости оформления разрешений на специальное водопользование и переходу на водосберегающие технологии.
Напомним, Министерство водных ресурсов и ирригации усилило ответственность за нарушение водного законодательства, включая штрафы за потребление воды без договора и за изменение вида выращиваемых культур без согласования с поставщиком воды.
