В Павлодарской области нотариусов намерены привлечь к противодействию мошенничеству - самому распространённому виду преступлений в регионе. Этот вопрос обсудили на площадке территориального департамента Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры, передает BAQ.KZ.

Как отметили прокуроры, ведомство переходит к прогнозно-аналитической работе, делая упор на предупреждение правонарушений. С начала года в регионе зарегистрировано 5 040 уголовных преступлений, почти половина из них - 2 326 случаев - связаны с мошенничеством.

Особую тревогу вызывают ситуации, когда граждане под влиянием злоумышленников продают жильё по заниженной стоимости и переводят деньги на счета преступников. При этом раскрываемость таких дел остаётся низкой - 22,9 процента.

В этой связи нотариусам рекомендовано при совершении сделок уточнять, не находятся ли продавцы под давлением третьих лиц. В случае выявления подобных фактов специалисты смогут оперативно передавать информацию напрямую в управление по противодействию киберпреступности департамента полиции.

По итогам встречи с участием представителей полиции, органов юстиции, нотариальной палаты и НАО "Правительство для граждан" выработан ряд конкретных предложений. Участники сошлись во мнении, что эффективное противодействие современным угрозам возможно только при межведомственном взаимодействии.